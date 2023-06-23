Более 37 тыс машин BMW отзывают в РФ из-за проблем с подушками безопасности

Фото: vk.com/BMW Group Россия

Российское представительство автоконцерна BMW вновь отзывает в РФ крупную партию машин из-за предполагаемых проблем со старением механизма подушек безопасности. Об этом сообщает сайт Росстандарта.

В этот раз компания отзовет 37 276 тысячи автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серии E72 и E71), которые были выпущены с ноября 2006 года по июнь 2014-го.

"При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться, и его металлические детали могут причинить травмы", – поделились в Росстандарте.

На всех отзываемых машинах заменят водительскую и пассажирскую подушки безопасности. Владельцам автомобилей сообщат, будет ли их транспортное средство отозвано. Они также смогут лично узнать, попала ли их машина в этот список. Информацию об этом можно получить на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

В апреле этого года BMW также отозвал 4 736 автомобилей в России из-за аналогичных проблем. Речь шла о транспортных средствах, которые изготовили в период с января 2015 года по январь 2016 года.

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