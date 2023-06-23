Москва онлайн покажет обзор речного электротрамвайчика

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

24 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор речного электросудна, которое курсирует от причала Киевский до Шелепихинской набережной. Корреспондент Анна Луговская расскажет о новом виде транспорта, пообщается со специалистами и покажет нашим зрителям виды, которыми можно полюбоваться во время поездки.

20 июня был запущен первый регулярный маршрут водного электротранспорта, который будет перевозить пассажиров круглый год. Комфортные и экологичные речные трамвайчики помогут горожанам значительно сэкономить время в пути из одной точки столицы в другую.

Длина первого маршрута – чуть больше 6,5 километра. Судно делает четыре остановки: Трехгорный, Сити-Багратион, Сити-Центральный и Кутузовский.

Смотрите прямую трансляцию 24 июня в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.