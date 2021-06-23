В Минэнерго оценили ситуацию на рынке авиакеросина

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Предпосылок для появления дефицита керосина на рынке нет, ситуация стабильная, заявили в Минэнерго.

"В настоящий момент страна сформировала достаточные запасы топлива, а производство выросло до уровня, способного удовлетворить выросший спрос", – приводит ТАСС заявление министерства.

Отмечается, что среднесуточные торги керосином на 6% выше, чем в позапрошлом году и составляют 7,4 тысячи тонн. Кроме того, производство данного топлива в июне текущего года прогнозируется на уровне свыше 1 млн тонн. Сейчас, подчеркнули в Минэнерго, в крупных аэропортах России сформирован достаточный запас керосина – свыше пяти суток потребления.

Ранее в министерстве энергетики оценили ситуацию с дизельным топливом. Отмечалось, что динамика розничных цен сохранится в пределах инфляции, а нехватка топлива на автозаправочных станциях исключена.