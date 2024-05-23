Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 12:18

Транспорт

Аэропорт Казани временно ограничил работу

Фото: 123RF/TEA

Аэропорт Казани временно ограничил работу воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом в своем телеграм-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 по московскому времени", – уточнил он.

По его словам, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет SU-95 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме Тюмени из-за отказа автоматики. Воздушное судно смогло благополучно сесть на аэродром, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

До этого самолет, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу, экстренно сел в аэропорту Кирова. По словам пассажиров рейса, это было связано с определенными техническими неисправностями судна.

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