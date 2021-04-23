Движение на Рижском направлении МЖД полностью восстановлено

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) полностью восстановлено после столкновения поезда с платформой, электрички курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Электропоезда на участке Чисмена – Румянцево Рижского направления МЖД курсируют в штатном режиме. В 10:51 движение по первому пути в сторону области открыто. Железнодорожники провели работы по выправке пути возле платформы Новопетровская", – заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что ранее электрички на данном участке следовали в реверсивном режиме в связи со смещением путей у платформы Новопетровская.

23 апреля пригородный поезд № 6101 сообщением Москва-Рижская – Волоколамск задел платформу на станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области. Причиной ЧП стало смещение железнодорожного полотна после капитального ремонта.

В МЖД сообщили, что электричка, которая задела платформу, получила незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, после чего вернулась на станцию Румянцево. Пассажиры продолжили маршрут на попутной электричке. Никто не пострадал.