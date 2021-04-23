Электричка задела платформу в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пригородный поезд задел платформу на станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области, сообщает РИА Новости.

Причиной ЧП стало смещение железнодорожного полотна после капитального ремонта. Из-за случившегося задержано движение шести электричек.

Отмечается, что электричка двигалась в сторону области. На место происшествия прибыл ремонтный поезд. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что 15 дополнительных электричек запустили для Москвы и области. Их ввели в график уже 28 марта. Все это сделали из-за приближения дачного сезона. Еще две электрички появятся в конце апреля.