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Происшествия

11:49

В МЖД прокомментировали инцидент с электричкой в Подмосковье

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электричка, которая утром задела платформу, получила незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. Она уже вернулась на станцию Румянцево. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что пассажиры продолжили маршрут на попутной электричке. В результате происществия пострадавших нет.

На месте ЧП работает комиссия по выяснению причин инцидента. Железнодорожники организовали движение поездов по соседним путям в обе стороны.

Сейчас на участке возле платформы идет ремонт. В связи со случившимся несколько электричек Рижского направления следуют с увеличенным интервалом. На движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла.

Ранее пригородный поезд № 6101 сообщением Москва-Рижская – Волоколамск задел платформу на станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области. Причиной ЧП стало смещение железнодорожного полотна после капитального ремонта.

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