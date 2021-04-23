В МЖД прокомментировали инцидент с электричкой в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электричка, которая утром задела платформу, получила незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. Она уже вернулась на станцию Румянцево. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что пассажиры продолжили маршрут на попутной электричке. В результате происществия пострадавших нет.

На месте ЧП работает комиссия по выяснению причин инцидента. Железнодорожники организовали движение поездов по соседним путям в обе стороны.

Сейчас на участке возле платформы идет ремонт. В связи со случившимся несколько электричек Рижского направления следуют с увеличенным интервалом. На движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла.

Ранее пригородный поезд № 6101 сообщением Москва-Рижская – Волоколамск задел платформу на станции Новопетровская в городском округе Истра Московской области. Причиной ЧП стало смещение железнодорожного полотна после капитального ремонта.