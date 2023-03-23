МИД Финляндии одобрил транспорт задержанных в порту Котка российских удобрений

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

МИД Финляндии разрешил транспортировку груза с российскими удобрениями, накануне задержанного в порту Котка из-за действующих санкций в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Заявку на предоставления исключения из правил финские власти получили 19 марта. Разрешение на транспортировку было предоставлено 22 марта.

"Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

Согласно санкционному законодательству ЕС, Россия может беспрепятственно импортировать или осуществлять транзит удобрений через территорию Евросоюза. Исключением являются калийные удобрения.

Однако в ситуации, если груз, оказавшийся на территории Евросоюза, принадлежит лицу, подпавшему под санкции, страна вправе заморозить ресурсы. Исключение может быть предоставлено, если экспорт осуществляется в третью страну в целях содействия глобальной продовольственной безопасности.

О задержании судна с удобрениями стало известно накануне. СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили, что объем удобрений на судне может составлять порядка 20 тысяч тонн. Стоимость груза оценивалась в 10–12 миллионов евро.

Отмечалось, что груз принадлежит российскому олигарху, который находится под санкциями ЕС. Личность бизнесмена по-прежнему неизвестна.



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