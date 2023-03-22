Судно с российскими удобрениями задержали в финском порту – СМИ

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В финском порту Котка задержали судно с удобрениями, которые, по мнению местного правительства, имеют отношение к российскому олигарху, находящемуся по санкциями ЕС. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, объем удобрений на судне может составить порядка 20 тысяч тонн. Стоимость груза СМИ оценивает в 10–12 миллионов евро. Сейчас судно стоит на якоре за пределами порта.

"Мы выяснили, что удобрения, вероятно, принадлежат человеку, находящемуся в санкционном списке ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они будут обнаружены", – сказала руководитель департамента по санкциям финского МИД Пиа Сариваара.

Если же принадлежность удобрений российскому олигарху под санкциями ЕС не подтвердится, судно сможет проследовать по намеченному маршруту. Груз не будут задерживать, если он предназначен для третьей страны, пояснила Сариваара.

По словам генерального директора порта Хамина-Котка Киммо Наски, ситуация, когда груз остановили у порта из-за санкций, произошла не впервые. Собственник финского судна остается неизвестен.

До этого в Татарском проливе у берегов Сахалина затонул сухогруз Yong Xing 56 под флагом КНР. По информации Росморречфлота, ЧП произошло 1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-западу от морского порта Ванино. В результате происшествия ни один из 21 человека, находящегося на судне, не пострадал.



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