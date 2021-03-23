Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Еще две женщины – помощницы машиниста приступили к работе в ЦППК. Теперь в составе локомотивных бригад числятся девушка – машинист пригородного электропоезда и три девушки на должности помощника машиниста, заявили в пресс-службе компании.

В марте 2021 года на должность помощника машиниста пригородных электропоездов были приняты Екатерина Леонтович и Кристина Клочкова. До этого обе девушки работали в ЦППК кассирами.

Клочкова призналась, что по первому образованию является юристом. Во время учебы ей приходилось часто пользоваться пригородными электропоездами, после чего она поняла, что хочет работать именно на железной дороге.

Кардинально сменить профессию и стать помощником машиниста она решилась спустя два года работы кассиром по обслуживанию билетопечатающих автоматов после того, как увидела электропоезд "Иволга".

"Захотелось не только побывать в кабине, но и понять, как все устроено в таком красивом электропоезде", – рассказала Клочкова.

В январе этого года девушка прошла специализированные курсы в Колледже железнодорожного и городского транспорта (КЖГТ), после чего решилась снова подать резюме в ЦППК.

"Впечатлений очень много. Я все еще нахожусь в какой-то эйфории. Каждый раз, когда иду заступать на смену, думаю, что это сон и боюсь проснуться. Но, несмотря на внутренний восторг, понимаю, что на мне как на помощнике очень большая ответственность, поэтому очень внимательно отношусь ко всему, что говорит машинист", – поделилась Клочкова.

Вторая девушка, Екатерина Леонтович, по образованию также оказалась юристом и экономистом. Однако из-за любви к железной дороге десять лет проработала в ЦППК сначала инструктором, а затем кассиром-контроллером.

Обе девушки подчеркнули, что в коллективе, состоящем преимущественно из мужчин, к ним относятся как к коллегам, которые должны знать свои обязанности и уметь выполнять необходимые задачи.

"Опыт уже показал, что девушки хорошо справляются с работой машиниста и помощника. Вне зависимости от пола выполнение задач требует профессионализма, желания развиваться и быть специалистом своего дела, и в этом компания помогает сотрудникам реализовывать свой потенциал", – рассказал начальник управления эксплуатации подвижного состава АО "Центральная ППК" Денис Шленов.

5 марта к работе на МЦК приступила первая женщина – помощник машиниста поезда "Ласточка" Виктория Власенкова. Уточняется, что помощник машиниста контролирует работу приборов в кабине, следит за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов.