23 февраля, 11:51Транспорт
Движение на ТТК в районе Андреевской набережной восстановлено
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на Третьем транспортном кольце в районе Андреевской набережной, где ранее загорелся автомобиль, восстановлено. Об этом Дептранс Москвы сообщил автомобилистам в телеграм-канале.
О возгорании транспортного средства на Андреевской набережной стало известно утром в пятницу, 23 февраля.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Дептранс попросил водителей выбирать пути объезда.
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