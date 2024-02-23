Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 11:51

Транспорт

Движение на ТТК в районе Андреевской набережной восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Третьем транспортном кольце в районе Андреевской набережной, где ранее загорелся автомобиль, восстановлено. Об этом Дептранс Москвы сообщил автомобилистам в телеграм-канале.

О возгорании транспортного средства на Андреевской набережной стало известно утром в пятницу, 23 февраля.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Дептранс попросил водителей выбирать пути объезда.

ДТП с пятью пострадавшими произошло на северо-западе Москвы

Читайте также


транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика