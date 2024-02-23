Движение на ТТК в районе Андреевской набережной восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Третьем транспортном кольце в районе Андреевской набережной, где ранее загорелся автомобиль, восстановлено. Об этом Дептранс Москвы сообщил автомобилистам в телеграм-канале.

О возгорании транспортного средства на Андреевской набережной стало известно утром в пятницу, 23 февраля.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Дептранс попросил водителей выбирать пути объезда.



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