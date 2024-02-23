Автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина загорелась на внешней стороне ТТК в районе дома №1, корпуса 1 на Андреевской набережной. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – говорится в публикации ведомства.

Ранее ДТП с участием грузового автомобиля произошло на Ленинградском шоссе в Москве. В результате аварии повреждения получил контейнер с фтороводородной кислотой, который располагался на платформе транспорта.

На место выехали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии для отбора проб атмосферного воздуха на содержание вредных веществ.



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