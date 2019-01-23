Автобусы и электробусы Москвы начали открывать двери по кнопке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кнопки адресного открытия дверей начали включать в столичных автобусах и электробусах. Об этом сообщает Twitter Мосгортранса.

Многие ждали (особенно @slowlycookie). И вот. Постепенно включаем на автобусах и электробусах кнопки адресного открытия дверей. Зачем? Зимой – сохраним в салоне тепло, летом – прохладу. Как это работает? Всё просто. Нажми на кнопку – получишь результат 😏 pic.twitter.com/c577Ycq9RK — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 23 января 2019 г.

В пресс-службе оператора наземного городского транспорта уточнили, что пассажиры смогут нажимать на кнопки по мере необходимости.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что с момента запуска электробусы перевезли миллион пассажиров. Каждый такой состав вмещает 85 человек и имеет 30 мест для сидения.

Салон электробусов оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

