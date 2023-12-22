ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на личных машинах после 19:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал столичным водителям выезжать на личном транспорте после 19:00. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что рабочее движение сохраняется на Люблинской улице, Варшавском и Волоколамском шоссе. Интенсивный трафик зафиксирован на Садовом кольце, в районе Садовой-Самотечной улицы, Ленинградском проспекте и МКАД, в районе улицы Свободы.

ЦОДД отмечает, что во второй половине дня 22 декабря могут возникнуть затруднения в центре столицы, на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на Волгоградском проспекте. Кроме того, водителей попросили садиться за руль после 19:00 или воспользоваться городским общественным транспортом. Такси, автобусы и электробусы едут быстрее по выделенным полосам, добавили там.

Кроме того, в ЦОДД подчеркнули, что на движение автомобилей в городе могут повлиять:

короткий рабочий день;

увеличение количества машин и поездок в предновогодние дни;

погода;

низкие скорости.

Столичных автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров.

Ранее ЦОДД сообщал, что в Москве с 22 по 29 декабря ожидается рост числа поездок. По прогнозам экспертов, число машин увеличится на 40–50 тысяч. Меньше всего автомобилей на дорогах ожидается 1 января. ЦОДД предположил, что поток уменьшится на 57%.

ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22–29 декабря