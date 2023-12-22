Бирюлевская линия метро появится в Москве в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работы по строительству Бирюлевской линии метро планируется закончить в 2027 году. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что новая ветка начнется от станции "ЗИЛ" и пройдет до района Бирюлево Западное.

"По нашим прогнозам, в 2026–2027 году линию построим. Одно точно знаю: жители этих районов метро очень ждут", – сказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что на этой ветке сейчас идут подготовительные работы, сооружаются строительные городки, также с лета там начали освобождать площадки от инженерных коммуникаций. Новая линия столичного метро пройдет через семь городских районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Ожидается, что ее протяженность составит свыше 20 километров, на ней разместятся десять станций.

Ранее Бочкарев рассказывал, что на Бирюлевской линии появятся пять станций с островными и пять – с береговыми платформами. Островные платформы сделают на станциях: "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Бирюлево". Береговые платформы оборудуют на станциях: "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская".

10 станций разместят на будущей Бирюлевской линии метро