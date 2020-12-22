Ретропоезд запустят до станции Яхрома в конце декабря

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ретропоезд запустят до железнодорожной станции Яхрома в конце декабря. Об этом говорится на странице министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в Telegram.

"С 29 декабря на Савеловском направлении до станции Яхрома запустят ретропоезд. Любители зимних видов спорта смогут с максимальным комфортом добираться из Москвы на горнолыжные курорты Дмитровского округа", – сообщили в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что в Яхроме туристов будут ждать ретроавтобусы, которые довезут до горнолыжных курортов. Они будут также доступны для местных жителей.

Ранее стало известно о запуске с 25 декабря дополнительного поезда из Москвы до Розы Хутор. Как сообщалось, такое решение было принято в целях развития регионального туризма, а также для удобства граждан, которые планируют в праздничные дни посетить российские курорты.

Поезд № 160/159 будет отправляться с Казанского вокзала столицы 25, 27, 29 декабря, а также 5 января. Состав проследует через Адлер. От станции Роза Хутор поезд отправится 3, 5, 7 и 9 января.

