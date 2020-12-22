Эксперт назвал самый безопасный транспорт в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что в период пандемии следует отдать предпочтение наземному, а не воздушному транспорту. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, фактор безопасности выше в поездах потому, что на одного пассажира приходится больше пространства и воздуха. Следовательно, концентрация вредоносных бактерий в воздухе снижена.

"В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолете", – заявил Янков.

Он отметил, что в вагонах купе вероятность распространения инфекции еще ниже.

Кроме того, по словам эксперта, важную роль играет вентиляция. В поездах есть кондиционеры, а в современных составах – и системы обеззараживания воздуха. При этом приток воздуха можно регулировать.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников на станциях метрополитена Москвы увеличат число сотрудников службы безопасности. Они будут следить за порядком, а также проверять наличие масок и перчаток у пассажиров.

