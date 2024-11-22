График движения трамваев изменится в Чертанове с 23 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи не будут ходить от станции метро "Нагатинская" в направлении района Чертаново по понедельникам и в выходные дни с субботы, 23 ноября. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ.

Трамваи № 1 и 16 не будут ходить, а трамваи № 3 и 49 объединятся в один маршрут № 3+49, который будет следовать от остановки "Нагатино" до станции метро "Чистые пруды".

Вместо трамваев будут ходить автобусы № 01 от остановки "Чертаново Южное" до станции метро "Каховская" и № 03 – от станции метро "Чертановская" до "Нагатинской". Также департамент посоветовал пассажирам воспользоваться метро и автобусом № 938.

Кроме того, остановка автобуса № 03 у станции "Чертановская" будет перенесена с Балаклавского проспекта на улицу Чертановская. Со вторника по пятницу трамваи будут ходить штатно.

Между тем расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится 23, 24, 30 ноября и 1 декабря. На станции Царицыно Курского направления поезда в центр будут следовать по второму пути. Также там частично увеличат интервалы до 25 минут.

На Рижском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут. Часть составов со стороны Нахабина проследует укороченными маршрутами от и до Курской.

