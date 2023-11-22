Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершился 11-й сезон городского велопроката. С 2013 года жители и гости столицы воспользовались сервисом аренды "Велобайк" около 30 миллионов раз, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Свыше 80% поездок на арендованных велосипедах были совершены с транспортной целью. В этом сезоне пользователи брали велосипед на 39 минут и проезжали на нем более 4 километров. В столичном велопрокате есть свыше 780 станций, на 582 из которых установлена подзарядка от солнечных панелей.

В этом году также построили новые станции аренды в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Внуковском, Южное и Северное Тушино, рядом с метро "Митино", у парка "Яуза" и в других местах. Кроме того, в велопрокате возникли 3 тысячи современных электровелосипедов модели 2.0, на которых пользователи проехали свыше 2 миллионов километров.

В частности, столичный велопрокат перевели на российское программное обеспечение. В этом сезоне обладатели безлимитных проездных "Единый" и студенты с картой москвича смогли брать бесплатные поездки.

"В центре города среднее расстояние между ближайшими станциями проката теперь составляет 300 метров. В будущем сезоне мы продолжим развивать велопрокат по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. Парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0", – заключил заммэра.

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек 3 тысячи автомобилей за девять месяцев. Из них 746 машин – это люксовые иномарки. В Дептрансе отметили, что в 2023 году более 20 тысяч водителей припарковались на велодорожках. Штраф за это нарушение составляет три тысячи рублей.

Почти 2 млн км проехали пользователи городского проката на электровелосипедах