Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 13:57

Транспорт

Трамваи № 11 и 12 задерживаются на Измайловском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи № 11 и 12 задерживаются на Измайловском проспекте, в районе остановки "Метро Партизанская", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что задержки связаны с наклонившимся на контактную сеть деревом. В связи с этим маршруты трамваев пришлось временно изменить. Пассажиров призвали быть внимательнее. Также горожан попросили следить за объявлениями водителей.

В этот же день, 22 сентября, в 4-м Рощинском проезде, в районе остановки "Духовской переулок", задерживались трамваи № 26 и 38. К этому привел застрявший на путях автомобиль.

В результате маршруты были временно изменены. Позже движение трамваев было восстановлено.

"Это Москва. Инфраструктура": трамвайные пути

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика