Трамваи № 11 и 12 задерживаются на Измайловском проспекте, в районе остановки "Метро Партизанская", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что задержки связаны с наклонившимся на контактную сеть деревом. В связи с этим маршруты трамваев пришлось временно изменить. Пассажиров призвали быть внимательнее. Также горожан попросили следить за объявлениями водителей.

В этот же день, 22 сентября, в 4-м Рощинском проезде, в районе остановки "Духовской переулок", задерживались трамваи № 26 и 38. К этому привел застрявший на путях автомобиль.

В результате маршруты были временно изменены. Позже движение трамваев было восстановлено.