Трамваи задерживаются из-за машины на путях в 4-м Рощинском проезде

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве в 4-м Рощинском проезде, в районе остановки "Духовской переулок", задерживаются трамваи № 26 и 38. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным департамента, задержка вызвана застрявшем на путях автомобилем. В связи с этим маршруты временно изменены.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями", – предупредили в Дептрансе.

Ранее 3 человека получили травмы в Санкт-Петербурге после того, как легковой автомобиль вылетел на тротуар. МВД предварительно установило, что мужчина 1986 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Kia K5, при проезде перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Renault Sandero. После этого он наехал на пешеходов, стоящих на тротуаре.