Более 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

О задержках и отменах рейсов в столичных аэропортах сообщает сервис "Яндекс. Расписания".

Согласно данным сервиса, всего в Москве изменения в расписании затронули 34 авиарейса.

Наибольшее количество корректировок зафиксировано в Домодедово. Там задержали 14 рейсов, при этом еще 3 вылета были отменены.

В аэропорту Шереметьево перенесли время взлета для 8 самолетов. Кроме того, 5 лайнеров там не поднимутся в воздух вовсе.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее сообщалось, что во Внуково, Домодедово и Шереметьево в общей сложности было отменено 40 авиарейсов.

