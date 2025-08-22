Движение перекрыто на съездах на Ленинский проспект в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение транспорта перекрыто в районе Ленинского проспекта в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Временные ограничения затронули съезды на Ленинский проспект с Третьего транспортного кольца (ТТК) и проспекта Вернадского по направлению в область.

"Будьте внимательны", – призвали в ведомстве, не уточнив причину введенных ограничений.

Ранее движение было перекрыто в районе Ленинского проспекта и МКАД. На внутренней стороне кольцевой дороги нельзя было проехать по трем полосам из пяти. Также для проезда закрывали съезд с МКАД в районе Ленинского проспекта в направлении центра.