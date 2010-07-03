Компенсационные автобусы запустят между станциями Новопеределкино и Солнечная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Между станциями Новопеределкино и Солнечная 24 и 25 августа будут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с изменением графика движения электропоездов на Киевском направлении МЖД из-за путевых работ, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить билет или абонемент ЦППК, действительный на маршруте.

В сообщении отмечается, что ряд электричек Москва – Новопеределкино и Москва – Апрелевка будет отменен. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок.

В субботу, 24 августа, по маршруту Новопеределкино – Солнечная автобусы будут отправляться от автобусной остановки "Платформа Новопеределкино" в 17:15, 18:00, 18:35, 18:50, 19:35, 20:00, 20:35, 21:35, 22:35, а по маршруту Солнечная – Новопеределкино – отправляться от автобусной остановки "Станция Солнечная" в 19:00, 19:50, 20:25, 20:45, 21:50, 22:45, 0:15.

В воскресенье, 25 августа, по маршруту Новопеределкино – Солнечная автобусы будут отправляться от остановки наземного транспорта "Платформа Новопеределкино" в 6:05, 6:55, 7:25, 8:05, 8:40, 9:20, 10:25, 13:30, 14:35, 16:35, 17:15, 18:00, 18:35, 18:50, 19:35, 20:00, 20:35, 21:35, 22:35, обратно – от автобусной остановки "Станция Солнечная" в 7:40, 8:50, 9:30, 9:50, 10:50, 11:50, 14:45, 15:50, 16:55, 17:50, 19:00, 19:50, 20:25, 20:45, 21:50, 22:45, 0:15.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением путевых работа изменится 24 и 30 августа.

Так, 24 августа будут отменены некоторые электропоезда, следующие на участках Жилево – Давыдово – Куровская – Воскресенск – Егорьевск.

Кроме того, с 26 по 29 августа из-за проведения ремонтно-путевых работ поменяется расписание ряда пригородных электропоездов на Киевском направлении МЖД.