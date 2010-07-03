Компенсационные автобусы запустят между станциями Новопеределкино и Солнечная

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Между станциями Новопеределкино и Солнечная 24 и 25 августа будут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с изменением графика движения электропоездов на Киевском направлении МЖД из-за путевых работ, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".
Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить билет или абонемент ЦППК, действительный на маршруте.
В сообщении отмечается, что ряд электричек Москва – Новопеределкино и Москва – Апрелевка будет отменен. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок.
В субботу, 24 августа, по маршруту Новопеределкино – Солнечная автобусы будут отправляться от автобусной остановки "Платформа Новопеределкино" в 17:15, 18:00, 18:35, 18:50, 19:35, 20:00, 20:35, 21:35, 22:35, а по маршруту Солнечная – Новопеределкино – отправляться от автобусной остановки "Станция Солнечная" в 19:00, 19:50, 20:25, 20:45, 21:50, 22:45, 0:15.
В воскресенье, 25 августа, по маршруту Новопеределкино – Солнечная автобусы будут отправляться от остановки наземного транспорта "Платформа Новопеределкино" в 6:05, 6:55, 7:25, 8:05, 8:40, 9:20, 10:25, 13:30, 14:35, 16:35, 17:15, 18:00, 18:35, 18:50, 19:35, 20:00, 20:35, 21:35, 22:35, обратно – от автобусной остановки "Станция Солнечная" в 7:40, 8:50, 9:30, 9:50, 10:50, 11:50, 14:45, 15:50, 16:55, 17:50, 19:00, 19:50, 20:25, 20:45, 21:50, 22:45, 0:15.
Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением путевых работа изменится 24 и 30 августа.
Так, 24 августа будут отменены некоторые электропоезда, следующие на участках Жилево – Давыдово – Куровская – Воскресенск – Егорьевск.
Кроме того, с 26 по 29 августа из-за проведения ремонтно-путевых работ поменяется расписание ряда пригородных электропоездов на Киевском направлении МЖД.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: