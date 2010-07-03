Ограничения в районе закрытых станций метро снимут в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все изменения и ограничения, введенные в районе временно закрытых станций Сокольнической линии московского метро, будут сняты 23 августа в 6 утра. Столичный департамент транспорта поблагодарил москвичей за понимание и терпение, передает Агентство "Москва".

"Компенсационные маршруты будут работать до конца сегодняшнего дня, после чего на юго-западе Москвы начнут снимать ограничения движения", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что девять станций Сокольнической линии откроются 22 августа после 16:00. Это на три дня раньше запланированного.

Станции Московского метро "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" были закрыты 18 августа. В планах было открыть их 25 августа.

Участок Сокольнической линии закрыли для строительства тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ). Открытие юго-западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.

На время закрытия были запущены более 180 автобусов на компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2". Также дополнительные автобусы вышли на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950.

