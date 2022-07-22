Интерактивные табло в московском метро начнут показывать время до следующей станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интерактивные табло с обновленной навигацией в поездах столичного метро начнут показывать время до следующей станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он рассказал, что на табло также будет схематичный план станции с информацией о выходах и пересадках.



По его словам, обновленные табло планируют запустить в поездах "Москва-2020" на Кольцевой линии метро в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк культуры" могут ограничить 23–24 июля из-за проведения VK Fest. В столичном Дептрансе предупредили, что возможны ситуативные ограничения по требованию полиции.

