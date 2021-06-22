Сбой произошел на второй ветке петербургского метро

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Сбой в движении поездов произошел на второй ветке Петербургского метрополитена, один из поездов остановился в перегоне между станциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского метро.
"С 18:17 по московскому времени движение по линии 2 [осуществляется только] от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрыта на вход и выход", – говорится в сообщении.
По данным источника в экстренных службах, состав с пассажирами остановился в одном из перегонов, однако угрозы для жизни пассажиров не было. Их вывели из поезда через вагон, который находился ближе к перрону станции "Проспект Просвещения", рассказали в городском комитете по транспорту.
В пресс-службе метрополитена уточнили, что причиной сбоя стала просадка напряжения из-за пробитого кабеля.
Из-за сбоя были также закрыты станции "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения". Позднее они возобновили свою работу.
В мае сбой случился в работе столичного метрополитена – поезда перестали курсировать между станциями "Молодежная" и "Киевская". Как сообщали очевидцы, сбой длился свыше 40 минут. Пассажирам рекомендовали пользоваться Филевской линией, МЦК и МЦД. В метрополитене произошедшее связали с проверкой инфраструктуры.
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