Движение на Арбатско-Покровский линии метро восстановили после сбоя

21:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили после происшествия с человеком на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.
В ведомстве не стали уточнять, как пассажир оказался на рельсах и в каком он сейчас состоянии.
Ранее появилась информация, что поезда перестали курсировать между станциями "Молодежная" и "Киевская". По свидетельствам очевидцев, сбой длился свыше 40 минут. Пассажирам рекомендовали пользоваться Филевской линией, МЦК и МЦД.
Утром было остановлено движение поездов столичной подземки на участке Калининской линии от "Третьяковской" до "Марксистской". В метрополитене произошедшее связали с проверкой инфраструктуры.
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