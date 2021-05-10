Движение на Арбатско-Покровский линии метро восстановили после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили после происшествия с человеком на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

В ведомстве не стали уточнять, как пассажир оказался на рельсах и в каком он сейчас состоянии.

Ранее появилась информация, что поезда перестали курсировать между станциями "Молодежная" и "Киевская". По свидетельствам очевидцев, сбой длился свыше 40 минут. Пассажирам рекомендовали пользоваться Филевской линией, МЦК и МЦД.

Утром было остановлено движение поездов столичной подземки на участке Калининской линии от "Третьяковской" до "Марксистской". В метрополитене произошедшее связали с проверкой инфраструктуры.