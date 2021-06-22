На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД затруднено движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД затруднено из-за остановки поезда по техпричинам. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-1 и Савеловском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда по техническим причинам между Бескудниково и Савеловской", – уточнили в компании.

По данным перевозчика, на место прибыл вспомогательный состав. ЦППК предпринимает меры по восстановлению движения поездов в полном объеме.

Ранее затруднения в движении поездов возникли на станции Москва-Бутырская. Это произошло из-за задымления крышевого оборудования в одном из составов.