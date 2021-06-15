Пригородные поезда задерживаются из-за задымления на станции Москва-Бутырская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Из-за задымления крышевого оборудования состава на станции Москва-Бутырская в пути задерживается ряд пригородных поездов МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"Сегодня в 16:40 на станции Москва-Бутырская при отправлении пригородного поезда № 6620 Москва – Лобня произошло задымление крышевого оборудования одного из вагонов. В целях безопасности на период локализации задымления пассажиров вывели в другие вагоны, а также была временно прекращена подача электроэнергии", – говорится в сообщении.

Электроснабжение станции было восстановлено в 16:50. Также уточняется, что поезд возвращен на станцию, где пассажиры смогут продолжить маршрут на попутных электричках.

В ЦППК сообщили, что на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД движение задержанных поездов вводится в график.

Ранее электрички в сторону области на МЦД-2 и на Курском направлении МЖД задерживались из-за вынужденной остановки одного из составов. Для оказания технической помощи со станции Люблино направляли локомотив.