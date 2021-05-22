Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

16:42

Расписанный граффити поезд начал курсировать в столичном метро

транспорт

В метро запустили новый тематический поезд

В столичном метро начал курсировать поезд с граффити, расписанный современными художниками. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Полная свобода для креатива, целый поезд и много искусства. Ищите его до сентября на Замоскворецкой линии! Мы запустим голосование, чтобы решить с вами – какая судьба ждет этот поезд. Может он станет новым арт-обьектом или найдем ему другое применение? В общем, решать вам", – сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что это не последняя акция, так что помощь еще пригодится. Ликсутов пригласил к сотрудничеству молодых художников и призвал присылать свои работы в чат-бот.

Глава Дептранса напомнил, что столичное метро часто реализует творческие проекты – ночные и онлайн концерты на станциях, оперы и балеты, кинопоказы.

"Когда поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом. Возможны и другие варианты. Судьбу вагонов определим осенью вместе с вами: соберем предложения в боте или устроим голосование", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно о запуске двух новых поездов "Москва-2020" на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях Московского метрополитена. Это 60-й и 61-й составы такой модели.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать