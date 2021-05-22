Расписанный граффити поезд начал курсировать в столичном метро

В метро запустили новый тематический поезд
В столичном метро начал курсировать поезд с граффити, расписанный современными художниками. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Полная свобода для креатива, целый поезд и много искусства. Ищите его до сентября на Замоскворецкой линии! Мы запустим голосование, чтобы решить с вами – какая судьба ждет этот поезд. Может он станет новым арт-обьектом или найдем ему другое применение? В общем, решать вам", – сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.
Он отметил, что это не последняя акция, так что помощь еще пригодится. Ликсутов пригласил к сотрудничеству молодых художников и призвал присылать свои работы в чат-бот.
Глава Дептранса напомнил, что столичное метро часто реализует творческие проекты – ночные и онлайн концерты на станциях, оперы и балеты, кинопоказы.
"Когда поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом. Возможны и другие варианты. Судьбу вагонов определим осенью вместе с вами: соберем предложения в боте или устроим голосование", – заключил Ликсутов.
Ранее стало известно о запуске двух новых поездов "Москва-2020" на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях Московского метрополитена. Это 60-й и 61-й составы такой модели.
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