Станция "Давыдково" БКЛ метро готова на 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что готовность станции "Давыдково" юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) составляет 65 процентов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"10-метровый тоннелепроходческий щит "Надежда" завершил проходку более 1 360 метров двухпутного перегона между строящейся станцией "Давыдково" и переходной камерой у будущей станции "Аминьевская" БКЛ метро. Сама станция "Давыдково" готова уже примерно на 65 процентов", – отметил Бочкарев.
Уточняется, что на станции ведутся отделочные работы, происходит монтаж инженерных систем.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что трасса тоннеля проходила в неустойчивых грунтах под зоной жилой застройки.
"До этого щит "Надежда" связал тоннелем "Кунцевскую" и "Давыдково" БКЛ московского метро, откуда продолжил строительство двухпутного перегона, а также был задействован на строительстве метрополитена Санкт-Петербурга, пройдя в общей сложности порядка 12 километров тоннелей в двух главных городах России", – подчеркнул Кравцов.
Станция "Давыдково" будет располагаться на глубине до 30 метров. Ее оформление посвятят сотрудникам МЧС.
Ранее Бочкарев рассказал, что на Большой кольцевой линии метро осталось завершить проходку 5 километров тоннелей. Тоннели линии готовы на 95%, а вся ее инфраструктура в целом – на 74%.
Двухпутный тоннель на юго-западе БКЛ готов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: