Станция "Давыдково" БКЛ метро готова на 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что готовность станции "Давыдково" юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) составляет 65 процентов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"10-метровый тоннелепроходческий щит "Надежда" завершил проходку более 1 360 метров двухпутного перегона между строящейся станцией "Давыдково" и переходной камерой у будущей станции "Аминьевская" БКЛ метро. Сама станция "Давыдково" готова уже примерно на 65 процентов", – отметил Бочкарев.

Уточняется, что на станции ведутся отделочные работы, происходит монтаж инженерных систем.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что трасса тоннеля проходила в неустойчивых грунтах под зоной жилой застройки.

"До этого щит "Надежда" связал тоннелем "Кунцевскую" и "Давыдково" БКЛ московского метро, откуда продолжил строительство двухпутного перегона, а также был задействован на строительстве метрополитена Санкт-Петербурга, пройдя в общей сложности порядка 12 километров тоннелей в двух главных городах России", – подчеркнул Кравцов.

Станция "Давыдково" будет располагаться на глубине до 30 метров. Ее оформление посвятят сотрудникам МЧС.

Ранее Бочкарев рассказал, что на Большой кольцевой линии метро осталось завершить проходку 5 километров тоннелей. Тоннели линии готовы на 95%, а вся ее инфраструктура в целом – на 74%.

