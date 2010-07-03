Участок трассы Солнцево – Бутово – Видное откроют в июне

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Автомобильное движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Видное от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" собираются открыть в июне. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на столичный департамент строительства.

Как уточнил первый замглавы ведомства Петр Аксенов, к началу лета также откроют тоннель под Калужским шоссе в районе станции метро "Ольховая". Его длина составит 2,2 километра. По тоннелю поедут автобусы, которые отвезут жителей ТиНАО к новым станциям Сокольнической линии метро.

Помимо этого, в планах запуск эстакады в районе ТПУ "Столбово". Всего на участке будет пять дорожных тоннелей. Их суммарная протяженность составит около восьми километров.

Строящаяся трасса длиной 85 километров пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее – через деревни Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, а затем до Бутово, Варшавского шоссе и города Видное. Завершить работы собираются в 2023 году.

