Участок трассы Солнцево – Бутово – Видное откроют в июне

Автомобильное движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Видное от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" собираются открыть в июне. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на столичный департамент строительства.
Как уточнил первый замглавы ведомства Петр Аксенов, к началу лета также откроют тоннель под Калужским шоссе в районе станции метро "Ольховая". Его длина составит 2,2 километра. По тоннелю поедут автобусы, которые отвезут жителей ТиНАО к новым станциям Сокольнической линии метро.
Помимо этого, в планах запуск эстакады в районе ТПУ "Столбово". Всего на участке будет пять дорожных тоннелей. Их суммарная протяженность составит около восьми километров.
Строящаяся трасса длиной 85 километров пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее – через деревни Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, а затем до Бутово, Варшавского шоссе и города Видное. Завершить работы собираются в 2023 году.
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