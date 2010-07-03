Стало известно, какие животные чаще других ездят в поездах без хозяев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы кроликов и черепах отправляют своих питомцев поездами без сопровождения чаще других животных. Также часто услугой по перевозке питомцев без владельца пользуются хозяева кошек и собак, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании".

В пресс-службе перевозчика напомнили, что услугу ввели в июле прошлого года.

"Менее чем за год на всей сети железных дорог было перевезено более трех тысяч животных. В среднем за неделю в путешествие отправляется до 150 зверушек. В основном хозяева отправляют кошек и собак, но иногда встречаются кролики, хомяки и черепахи", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день перевозку животных без сопровождения осуществляют 237 поездов.

"В основном хозяева отправляют своих питомцев между крупными городами, прежде всего между Москвой и Санкт-Петербургом, а также из Урала и Поволжья в сторону обеих столиц", – отмечает пресс-служба перевозчика.

В среднем маршрут составляет 1,5 тысячи километра. Животные этот путь переносят нормально.

Отправить на поезде без сопровождения можно собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов и черепах.

Животные должны находиться в клетках или контейнерах, в них питомцы останутся в багажном купе на протяжении всей поездки. С питомцем можно отправить сопроводительные документы, поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке. Проводники проследят за состоянием животного.

На станции назначения животное передадут получателю. Если погрузкой и выгрузкой клеток будут заниматься проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать десять килограммов. Если отправитель и получатель будут грузить клетки сами, то это не более 75 килограммов.