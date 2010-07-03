Солнцевская линия метро работает в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солнцевская линия Московского метрополитена работает в штатном режиме после ЧП, которое произошло вечером 21 мая, сообщает телеканал Москва 24.

Во вторник вечером три поезда остановились в тоннеле Солнцевской линии. Составы встали на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская". Задержка в движении составила около 2,5 часа. Более тысячи человек были эвакуированы из подземки.

По словам очевидцев, у пассажиров не было паники, однако при эвакуации было душно.

На данный момент рассматриваются две основные версии ЧП – неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займет семь дней.

