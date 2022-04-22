Летчик-испытатель оценил перспективу полетов без GPS

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Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин назвал критичным отказ от использования GPS в авиации. Своим мнением он поделился в беседе с "Газетой.ру".

Базыкин объяснил, что нынешние пилоты не умеют пользоваться старыми навигационными устройствами, поскольку сегодня от них требуется прежде всего знание английского языка и умение управлять компьютером.

"Если самолеты третьего поколения управлялись пилотами, то самолеты нынешние управляются компьютером. <...> Все именно на этой системе GPS. Но ничего страшного, я думаю, в течение двух недель, может быть месяца можно освоить... <...> Считаю, что это критично, пока не существует методики летного обучения", – сказал Базыкин.

У России есть собственная навигационная система ГЛОНАСС, напомнил летчик, поэтому ее следует активно внедрять. По его словам, летать можно и без нее, по одним только бортовым навигационным приборам, однако это будет шагом назад в развитии авиации.

Ранее Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к возможному отключению системы GPS. В ведомстве отметили, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к проведению взлетов и заходов на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

