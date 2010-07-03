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17:51

Проезжая часть в районе ДТП на МКАД освобождена – ЦОДД

транспорт дороги ДТП

17:51

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Фото: twitter.com/gucodd

Проезжую часть в районе ДТП на МКАД перед съездом на Киевское шоссе освободили для проезда транспорта. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Участники ДТП на МКАД перед съездом на Киевское шоссе отбуксированы в безопасное место", – сказано в сообщении ЦОДД. "Проезжая часть освобождена", – подчеркнули в ведомстве.


Ранее в ЦОДД рекомендовали автомобилистам объезжать участок внешней стороны МКАД перед съездом на Киевское шоссе, где столкнулись две грузовые машины. Один из грузовиков перевернулся. Чтобы ликвидировать последствия аварии, дорожным службам пришлось перекрыть одну полосу движения.

транспорт дороги ДТП

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