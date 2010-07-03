Водителей попросили объезжать участок МКАД из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам посоветовали объезжать участок внешней стороны МКАД перед съездом на Киевское шоссе. Там из-за ДТП перекрыли одну полосу. Об этом сказано в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Как уточнили в ЦОДД, на внешней стороне московской кольцевой магистрали перед съездом на Киевское шоссе столкнулись три грузовых машины. Один из грузовиков перевернулся. "Перекрыта одна полоса. На месте работают оперативные службы. Объезжайте!" – предупредили водителей сотрудники ЦОДД.

На внешнем МКАДе перед съездом на Киевское ш. произошло ДТП с 3 грузовыми машинами, одна из которых перевернулась. Пострадавших с тяжелыми трамвами нет. Перекрыта 1 полоса. На месте работают оперативные службы. Объезжайте! pic.twitter.com/LBYuqMJX2j — ЦОДД (@gucodd) 22 апреля 2019 г.

По данным ведомства, пострадавших с тяжелыми травмами нет.