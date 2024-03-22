На станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро началась отделка потолка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Оформление потолка платформы стартовало на будущей станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты начали монтировать потолочные панели и решетки вентиляции на предварительно установленные подсистемы. Бочкарев отметил, что проектом станции предусмотрена отделка потолка крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелеными кессонами, в которых будут установлены светильники. Кроме того, добавил заммэра, на путевых стенах уже смонтировали алюминиевые панели, на которые нанесли название станции, оформили пол гранитом, а два ряда колонн – мрамором.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов указал, что общая готовность архитектурно-отделочных работ на станции составляет более чем две три. Так, на станции уже смонтированы эскалаторы, проложено около 600 километров электрокабеля, более 15 километров трубопровода и свыше четырех километров систем вентиляции, перечислил он.

Кравцов уточнил, что на поверхности также проводится благоустройство – уложено более 1,5 гектара асфальта и свыше одного гектара гранитной плитки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на станции "Университет Дружбы Народов" работы находятся на финальном этапе. По его словам, объект улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевского, также станцией смогут пользоваться студенты и сотрудники ряда вузов, научных и медицинских центров, которые расположены неподалеку. Таким образом, уточнил мэр, метро в пешей доступности получат около 55 тысяч человек, которые смогут экономить в пути до 30 минут в день.

Станция метро "Университет Дружбы Народов" готова более чем на 85%