ЦОДД предупредил автомобилистов о раннем вечернем разъезде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше – около 16:00. В связи с этим москвичей призывают выезжать на личных авто до его начала или отложить поездки на более позднее время. Для поездок в центр лучше воспользоваться городским транспортом.

В ЦОДД подчеркнули, что интенсивное движение сейчас наблюдается на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Нижней Масловки и на Ярославском шоссе в районе дома 12 по направлению в область.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, на Ленинградском шоссе по направлению в область. На движение могут повлиять короткий рабочий день, рост числа авто в преддверии длинных выходных и мелкие ДТП.

Между тем столичные парковки будут бесплатными на всех улицах города 23 и 24 февраля. 25 февраля все парковки будут работать в режиме воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.

Глава ведомства Максим Ликсутов попросил водителей быть внимательными, оставлять машины только в разрешенных местах и соблюдать правила дорожного движения. Он напомнил, что плату за уличную парковку в дни государственных праздников отменяют в Москве по решению Сергея Собянина.

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