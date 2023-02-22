Капсулы для сна установили на Восточном вокзале Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На Восточном вокзале Москвы появились капсулы для сна. Об этом рассказали в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Они представляют собой эргономичные капсульные кровати из пожароустойчивого ABS-пластика, оснащенные сдвижной боковой дверью и замком, светодиодной подсветкой с возможностью выбора цвета и лампой для чтения, USB-розеткой для зарядки гаджетов, зеркалом, регулятором режима циркуляции воздуха с дисплеем и другим оборудованием", – отмечается в заявлении.

По информации пресс-службы, в капсуле может находиться один человек. Также там можно размещаться с ребенком до пяти лет. Капсулы располагаются в бизнес-зале вокзала.

Каждый гость получит комплект одноразового постельного белья с подушкой и одеялом и дорожный набор, в который включены наушники, тапочки и зубная щетка. Пресс-служба добавила, что гостю могут предложить завтрак, обед или ужин.

Ранее компания РЖД открыла капсульные отели на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Они оборудованы отделением для багажа, USB-розеткой и шумоизолирующей шторой. Стоимость размещения, по информации мобильного приложения компании, составляет от 250 рублей.

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