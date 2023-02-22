Москвичей предупредили о вечерних заторах до 9 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В вечерний час пик в Москве ожидаются значительные заторы. По оценке специалистов столичного Дептранса, они могут составить до 9 баллов.

"Рекомендуем для поездок выбирать городской транспорт отложить поездки на машине на более позднее время", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время заторы на дорогах оцениваются в 7 баллов. Движение затруднено в Хамовниках, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и магистралях в сторону области.

Водителям рекомендовали быть внимательными при управлении транспортными средствами, не отвлекаться на телефоны и соблюдать скоростной режим на дорогах.

Вечерний час пик в городе в преддверии праздничных выходных 22 февраля начнется раньше обычного. По данным Дептранса, число автомобилистов и пассажиров на улицах города начнет расти примерно в 16:00.



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