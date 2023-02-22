Москвичам напомнили, что час пик в городе начнется раньше обычного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москвичей предупредили о заторах на дорогах в 5 баллов. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Вечером прогнозируется до 8 баллов. В Дептрансе рекомендовали в часы пик пересесть на городской транспорт. Из-за короткого рабочего дня в связи с предстоящим праздником час пик начнется раньше, примерно в 16:00.

По данным департамента, трудности с проездом возникнут в центральной части Москвы, на ТТК, МКАД, на магистралях по направлению в область. На данный момент движение затруднено на Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.



22 февраля с 15:00 на некоторых улицах в районе Хамовники перекроют проезд для транспорта. Москвичам рекомендовали не пренебрегать знаками или же отложить поездки на личной машине.

Режим работы южного вестибюля (выход 1) станции метро "Спортивная" и северного вестибюля (выходы 3–4) станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии также ситуативно изменится. Это связано с проведением мероприятия.

Речь идет о масштабном митинг-концерте с участием Владимира Путина, о чем ранее сообщалось в СМИ. На территории спорткомплекса могут открыть военно-патриотические тематические площадки.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!