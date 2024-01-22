Девять рейсов направили из Пулково на запасные аэродромы из-за непогоды

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Девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которая является управляющей компанией аэропорта Пулково.

Уточняется, что сложные погодные условия в Петербурге прогнозируются до 06:00 23 января. Из-за порывов сильного бокового ветра задерживается прибытие и вылет рейсов, в расписании Пулково могут быть изменения.

В пресс-службе напомнили, что решение о вылете и посадке принимается командирами воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов.

В прошлый четверг, 18 января, столичный аэропорт Шереметьево порекомендовал пассажирам учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд из-за снегопада. Добавлялось, что в аэропорту могут увеличить интервал наземного обслуживания в условиях сильного снегопада для соблюдения требований безопасности полетов и пассажиров согласно регламентам.

До этого рейс SU 1200 из Москвы больше часа не мог приземлиться в пермском аэропорту из-за попутного ветра. В Прикамье в тот день наблюдались порывы ветра до 14–17 метров в секунду.

Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее