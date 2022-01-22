Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 7 и 50 задерживаются на улице Дурова в Москве из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Дурова из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 7 и 50. Маршруты временно изменены", – предупредили в ведомстве.

Уточняется, что со стороны метро "Красносельская" трамваи ходят до станции МЦД Каланчевская. При следовании со стороны станций метро "Белорусская" и "Новослободская" трамваи ходят только до остановки "МИИТ".

Вместо трамваев пассажиры могут воспользоваться автобусами.

Ранее в январе возникли затруднения при следовании трамваев № 2, 4л, 4пр, 7, 46 в Погонном проезде. Тогда на контактную сеть наклонилось дерево.