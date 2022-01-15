Ряд трамваев задерживает в Погонном проезде в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Погонном проезде задерживаются трамваи № 2, 4л, 4пр, 7, 46 из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трамваи задерживались в районе Ростокинского проезда и на Богородском шоссе. На втором участке транспорт задерживался из-за повреждения контактной сети грузовым автомобилем.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад выстроил жителей Подмосковья в бесконечные очереди на автобус. По крайней мере, именно эту причину задержки транспорта называют местные власти. Так, в Лобне толпа пассажиров растянулась на несколько километров.

