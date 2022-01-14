Аэропорт Домодедово извинился перед пассажирами после претензий Собчак

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Администрация аэропорта Домодедово принесла пассажирам извинения за возможные неудобства, связанные с внезапной проверкой сигнала тревоги в терминале. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Домодедово регулярно осуществляет проверку всех систем для обеспечения безопасности. Сигнал сопровождается информацией о том, что оповещение проводится в тестовом режиме", – сказали в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что в пятницу, 14 января, сигнал прозвучал между 08:00 и 09:00.

"Приносим извинения за возможные неудобства", – добавили в Домодедово.

На включенный в аэропорту без предупреждения тревожный сигнал ранее пожаловалась телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала видеозапись, на которой запечатлен ресторан в одном из терминалов, а также слышны звучащие из громкоговорителей призывы покинуть здание.

Комментируя видео, Собчак назвала Домодедово "отвратительной помойкой" и раскритиковала работу сотрудников аэропорта. По ее словам, сигнал был включен в 06:00 и способствовал нагнетанию паники среди пассажиров.