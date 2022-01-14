Аэропорт Домодедово извинился перед пассажирами после претензий Собчак

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Администрация аэропорта Домодедово принесла пассажирам извинения за возможные неудобства, связанные с внезапной проверкой сигнала тревоги в терминале. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Домодедово регулярно осуществляет проверку всех систем для обеспечения безопасности. Сигнал сопровождается информацией о том, что оповещение проводится в тестовом режиме", – сказали в пресс-службе воздушной гавани.
Там уточнили, что в пятницу, 14 января, сигнал прозвучал между 08:00 и 09:00.
"Приносим извинения за возможные неудобства", – добавили в Домодедово.
На включенный в аэропорту без предупреждения тревожный сигнал ранее пожаловалась телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала видеозапись, на которой запечатлен ресторан в одном из терминалов, а также слышны звучащие из громкоговорителей призывы покинуть здание.
Комментируя видео, Собчак назвала Домодедово "отвратительной помойкой" и раскритиковала работу сотрудников аэропорта. По ее словам, сигнал был включен в 06:00 и способствовал нагнетанию паники среди пассажиров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: