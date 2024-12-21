Задержанный рейс Москва – Шарм-эш-Шейх вылетит утром 22 декабря

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Задержанный рейс Москва – Шарм-эш-Шейх, который не может покинуть аэропорт Шереметьево более суток, вылетит в 07:00 в воскресенье, 22 декабря. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее предполагалось, что самолет должен был улететь в 18:50 21 декабря. Однако запланированное время вылета пришлось изменить в связи с ожидаемым резервного воздушного судна.

На этом фоне прокуратура и авиакомпания организовали для пассажиров задержанных рейсов горячую линию. Они могут обратиться со своими вопросами по номерам 8 (985) 212-74-11 и 8 (968) 415-08-88.

Сами пассажиры рейса в настоящий момент находятся в гостинице, уточнили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Произошедшее прокомментировали и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Причиной такой задержки там назвали техническую неисправность воздушного судна.

