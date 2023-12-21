Пять тысяч безбилетников выявили при проверках в наземном транспорте Москвы с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В ходе 23 усиленных проверок в наземном общественном транспорте Москвы контролеры выявили пять тысяч безбилетников. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Больше всего нарушителей оказалось в САО Москвы– 1,6 тысячи человек. Еще 1 096 выявили в ВАО, 819 – в НАО, 581 – в ЮЗАО, 429 – в ЮАО, 270 – в ЮВАО. Наименьшее число безбилетников было обнаружено в СЗАО – 130 человек.

"Оплаченная поездка – это гарантия получения страховой выплаты. Кроме того, так мы можем оценивать загруженность маршрутов, обновлять подвижной состав и совершенствовать пассажирские сервисы", – пояснили в ведомстве.

Москвичей призвали оплачивать проезд в общественном транспорте при каждой поездке. Сделать это можно, приложив проездной, безлимитный проездной билет или банковскую карту к валидатору. После этого необходимо убедиться, что оплата прошла.

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Москвы составляет две тысячи рублей.

Ранее в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Более того, в Дептрансе напомнили, что оплата проезда гарантирует пассажирам получение страховой выплаты в случае ДТП.



В Дептрансе напомнили о заморозке годового абонемента на проезд в московском транспорте