Аэроэкспрессы от аэропорта Шереметьево продлили до Одинцово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Между столичным аэропортом Шереметьево и Одинцово с 21 ноября начали курсировать аэроэкспрессы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что обновленный маршрут аэроэкспрессов проходит через крупнейшие деловые кластеры "Сколково" и "Москва-Сити".

"На участке от Одинцово до Белорусского вокзала поезда делают промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцевская, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы следуют в режиме экспресса с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с новым маршрутом у пассажиров появится возможность выбирать наиболее удобное для них место посадки в аэроэкспресс. Кроме того, по обновленному маршруту до конца этого года начнут ходить двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности.

Ранее сообщалось, что компания "Аэроэкспресс" запустит два электропоезда "Ласточка" на участке между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом. Такое решение связано с тем, что маршрут аэроэкспресса от аэропорта Шереметьево до Одинцово был продлен, что значительно увеличило пассажиропоток на этом направлении. В связи с этим в компании решили обновить подвижной состав.

Уточняется, что расписание и время в пути аэроэкспрессов на Внуковском направлении не изменятся.

